В суд ООН направят меморандум о финансировании Россией терроризма в 29 томах
Об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.
"Сегодня РФ получит от нас своеобразный" подарок "в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах. Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации", - подчеркнул он.
Комментируя это событие, президент Петр Порошенко отметил, что представление Меморандума является важным этапом в доказательстве того, что за все свои противоправные действия будет нести ответственность российская сторона.
"Очень символично, что Международный Суд ООН определил именно 12 июня - День России - для подачи Меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - отметил он.
Порошенко добавил, что Меморандум содержит чрезвычайное количество доказательств, поэтому ни у кого не должно остаться сомнений, что Россия совершила противоправные действия и должна понести за это ответственность.
Сьогодні РФ отримає від нас своєрідний «подарунок» в МС ООН. Він важить близько 90 кг, складається з 17 500 сторінок тексту і міститься в 29 томах. Подаємо наш меморандум по фінансуванню тероризму і расовій дискримінації.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 июня 2018 г.
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