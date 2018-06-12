 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В суд ООН направят меморандум о финансировании Россией терроризма в 29 томах


фото: radiosvoboda
Украина сегодня подаст в Международный суд ООН меморандум о финансировании терроризма со стороны России

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.

"Сегодня РФ получит от нас своеобразный" подарок "в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах. Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации", - подчеркнул он.

Комментируя это событие, президент Петр Порошенко отметил, что представление Меморандума является важным этапом в доказательстве того, что за все свои противоправные действия будет нести ответственность российская сторона.

"Очень символично, что Международный Суд ООН определил именно 12 июня - День России - для подачи Меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - отметил он.

Порошенко добавил, что Меморандум содержит чрезвычайное количество доказательств, поэтому ни у кого не должно остаться сомнений, что Россия совершила противоправные действия и должна понести за это ответственность.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июня, 2018 вторник

больше новостей

12 июня, 2018 вторник

11 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать