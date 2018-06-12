В суд ООН направят меморандум о финансировании Россией терроризма в 29 томах

12 июня, 2018, 13:05

Украина сегодня подаст в Международный суд ООН меморандум о финансировании терроризма со стороны России

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.

"Сегодня РФ получит от нас своеобразный" подарок "в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах. Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации", - подчеркнул он.

Комментируя это событие, президент Петр Порошенко отметил, что представление Меморандума является важным этапом в доказательстве того, что за все свои противоправные действия будет нести ответственность российская сторона.

"Очень символично, что Международный Суд ООН определил именно 12 июня - День России - для подачи Меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - отметил он.

Порошенко добавил, что Меморандум содержит чрезвычайное количество доказательств, поэтому ни у кого не должно остаться сомнений, что Россия совершила противоправные действия и должна понести за это ответственность.