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Фильм Сергея Лозницы "Донбасс" покажут на Мюнхенском кинофестивале

В секции международных лент Мюнхенского кинофестиваля будет представлена драма "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы

Об этом говорится на сайте кинофестиваля.

Мюнхенский кинофестиваль (Filmfest München) объявил конкурсную программу на этот год. В секции международного независимого кино будет представлена драма "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы.

В этом году Мюнхенский фестиваль пройдет с 28 июня до 7 июля.

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