Фильм Сергея Лозницы "Донбасс" покажут на Мюнхенском кинофестивале
12 июня, 2018, 19:10
В секции международных лент Мюнхенского кинофестиваля будет представлена драма "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы
Об этом говорится на сайте кинофестиваля.
Мюнхенский кинофестиваль (Filmfest München) объявил конкурсную программу на этот год. В секции международного независимого кино будет представлена драма "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы.
В этом году Мюнхенский фестиваль пройдет с 28 июня до 7 июля.
- В мае Сергей Лозница получил премию в номинации "Лучшая режиссура" за свой фильм "Донбасс" на конкурсе каннского кинофестиваля "Особый взгляд".
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Впоследствии Лозница получил польскую кинопремию "Дракон драконов" за творческие достижения.
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