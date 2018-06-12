ФИФА позволяет пиариться на ЧМ-2018 самым гнусным преступникам, - мировые СМИ возмущены фото Кадырова с Салахом

12 июня, 2018, 12:09

После совместных фото президента Чечни Рамзана Кадырова и звездного футболиста сборной Египта Мохамеда Салаха СМИ обвинили ФИФА в попустительстве преступникам

Мировые СМИ возмутились фото президента Чечни Рмазана Кадырова с одним из лучших футболистов мира Мохамедом Салахом, который сейчас находится в Грозном, где во время чемпионата мира по футболу базируется сборная Египта.

На днях в сети появились совместные снимки Кадырова и Салаха во время первой тренировки египтян на "Ахмат Арене"в Грозном, на которое собралось 8 тысяч зрителей. New York Times утверждает, что чеченский президент, ради фото, отправил за футболистом "Ливерпуля" личный автомобиль до отеля, где отдыхал Салах, который пока не тренируется в общей группе и продолжает восстанавливаться после травмы плеча, полученной в Киеве в финале Лиги чемпионов против "Реала".

После обнародования фото Кадырова и Салаха известный журналист и правозащитник Эндрю Строелин обвинил ФИФА в том, что такие лица, как глава Чечни имеют возможность популяризировать себя за счет всемирно известных футболистов.

"Звезда футбола Мохамед Салах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, печально известным пытками и внесудебными казнями. Чемпионат мира еще не начался, а его уже используют для собственного продвижения самые гнустные преступники", - подписал фото Салах и Кадырова журналист.

При этом Строелин отметил, что он не обвиняет Мохаммеда Салаха.

"Я не обвиняю Салаха. Я обвиняю ФИФА, которая позволила попасть на тренировочную базу главе Чечни, которая является черной дырой прав человека. Благодаря этому решению, мучителем и убийцей теперь будут увлекаться люди по всему миру", - написал журналист на своей странице в twitter.

Football star @MoSalah with the head of Chechnya, Ramzan Kadyrov (r), infamous for torture & extrajudicial killings. #WorldCup hasn't even begun & it's already being used to boost the most vile of criminals. (photo via @marcbennetts1) Read about Chechnya: https://t.co/mq6k9V0Lgn pic.twitter.com/BWw58VW4CA — Andrew Stroehlein (@astroehlein) 11 июня 2018 г.

Издание Tampa Bay Times обратилось к ФИФА с просьбой объяснить фото Салаха с Кадыровым, но Международная футбольная федерация отказалась от комментариев.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch назвала решение сборной Египта базироваться в Грозном "абсолютно шокирующим и возмутительным" и призвала команду найти другое место для тренировок.

Египтяне объяснили выбор Грозного тем, что команда комфортно чувствует себя в мусульманском регионе, куда прибыла в конце священного месяца Рамадан. Команда расположилась в пятизвездочном отеле, который расположен в 5 минутах ходьбы от стадиона.

Генеральный директор сборной Египта Ихаб Лехета отказался комментировать обвинения и порекомендовал со всеми вопросами, по Чечне обращаться в ФИФА.