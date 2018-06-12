 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ФИФА позволяет пиариться на ЧМ-2018 самым гнусным преступникам, - мировые СМИ возмущены фото Кадырова с Салахом


фото: twitter
После совместных фото президента Чечни Рамзана Кадырова и звездного футболиста сборной Египта Мохамеда Салаха СМИ обвинили ФИФА в попустительстве преступникам

Мировые СМИ возмутились фото президента Чечни Рмазана Кадырова с одним из лучших футболистов мира Мохамедом Салахом, который сейчас находится в Грозном, где во время чемпионата мира по футболу базируется сборная Египта.

На днях в сети появились совместные снимки Кадырова и Салаха во время первой тренировки египтян на "Ахмат Арене"в Грозном, на которое собралось 8 тысяч зрителей. New York Times утверждает, что чеченский президент, ради фото, отправил за футболистом "Ливерпуля" личный автомобиль до отеля, где отдыхал Салах, который пока не тренируется в общей группе и продолжает восстанавливаться после травмы плеча, полученной в Киеве в финале Лиги чемпионов против "Реала".

null

После обнародования фото Кадырова и Салаха известный журналист и правозащитник Эндрю Строелин обвинил ФИФА в том, что такие лица, как глава Чечни имеют возможность популяризировать себя за счет всемирно известных футболистов.

"Звезда футбола Мохамед Салах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, печально известным пытками и внесудебными казнями. Чемпионат мира еще не начался, а его уже используют для собственного продвижения самые гнустные преступники", - подписал фото Салах и Кадырова журналист.

При этом Строелин отметил, что он не обвиняет Мохаммеда Салаха.

"Я не обвиняю Салаха. Я обвиняю ФИФА, которая позволила попасть на тренировочную базу главе Чечни, которая является черной дырой прав человека. Благодаря этому решению, мучителем и убийцей теперь будут увлекаться люди по всему миру", - написал журналист на своей странице в twitter.

Издание Tampa Bay Times обратилось к ФИФА с просьбой объяснить фото Салаха с Кадыровым, но Международная футбольная федерация отказалась от комментариев.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch назвала решение сборной Египта базироваться в Грозном "абсолютно шокирующим и возмутительным" и призвала команду найти другое место для тренировок.

Египтяне объяснили выбор Грозного тем, что команда комфортно чувствует себя в мусульманском регионе, куда прибыла в конце священного месяца Рамадан. Команда расположилась в пятизвездочном отеле, который расположен в 5 минутах ходьбы от стадиона.

Генеральный директор сборной Египта Ихаб Лехета отказался комментировать обвинения и порекомендовал со всеми вопросами, по Чечне обращаться в ФИФА.

null

null

null

  • Ранее ФИФА запретила принимать участие в мероприятиях, посвященных чемпионату мира ряду лиц с плохой репутацией. В частности - российскому актеру Ивану Охлобыстину и певице Юлии Чичериной, которые поддерживали террористов на оккупированных россиянами территориях Донбасса.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июня, 2018 вторник

11 июня, 2018 понедельник

больше новостей

12 июня, 2018 вторник

11 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать