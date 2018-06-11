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В Британии допросят миллионера, который спонсировал Brexit


фото: REUTERS
Комитет британского парламента хочет допросить миллионера Аррона Банкса, который финансировал кампанию по популяризации выхода Британии из состава Евросоюза

Об этом сообщает AP.

Глава комитета британского парламента по медиа Дамиан Коллинз заявил, что имеет вопросы к миллионеру, который финансировал успешную кампанию по выходу Британии из Европейского Союза.

Известно, что комитет планирует допросить Аррона Банкса, соучредителя группы кампании Leave.EU, на этой неделе.

"Он сказал, что он однажды встречал российского посла; теперь мы знаем, что встреч было больше. Были поездки в Москву, а еще якобы выгодные предложения бизнеса. Состоялись ли эти бизнес-соглашения? Были ли эти деньги использованы во время политической агитации? Я думаю, что все это важные вопросы, и я думаю, что люди хотят знать ответ", - заявил Коллинз.

  • Напомним, британский миллиардер Аррон Бэнкс, который финансировал кампанию бывшего руководителя Партии независимости Найджела Фараджа по популяризации выхода Британии из состава Евросоюза, во время подготовки к рефрендуму несколько раз встречался с представителями российского посольства.
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