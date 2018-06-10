10 июня, 2018, 22:32

Британский миллиардер Аррон Бэнкс, который финансировал кампанию бывшего руководителя Партии независимости Найджела Фараджа по популяризации выхода Британии из состава Евросоюза, во время подготовки к рефрендуму несколько раз встречался с представителями российского посольства

Об этом сообщило сразу несколько английских изданий, в частности The Guardian, ссылаясь на бумажную версию The Observer, журналисты которого своей семьей очередь, утверждают, что получили доступ к электронной переписке предпринимателя.

Бэнкс вложил в кампанию по пропаганде Brexit 12 млн фунтов, став крупнейшим спонсором отдельно взятой политической акции в истории Британии. При этом он много раз отрицал, что связан с россиянами.

Кроме того, лидеры движения Leave.EU (организация, которая агитировала за Brexit перед референдумом) несколько раз встречались с высокопоставленными российскими чиновниками с ноября 2015 по 2017 год. Две из этих встреч пришлись на неделю, когда Leave.EU запустила свою официальную кампанию по выходу Британии из Евросоюза.

Тімеѕ пишет, что посредником при организации встреч выступал российский дипломат Александр Удод, который был выдворен из Англии из числа тех, кто был замешан в "деле Скрипаля".

Россияне познакомили Бэнкса с каким-то российским "бизнесменом", который предложил тому купить проект по добыче золота, который стоит несколько миллиардов долларов. Это произошло на следующий день после старта кампании Leave.EU, который прошел с участием Бриттани Кайзер с Cambridge Analytica. Бэнксу предложили вложить деньги в покупку 6 золотых приисков в Сибири с тем, чтобы объединить их в одно предприятие, и как следствие получить гарантированную прибыль в несколько миллиардов долларов.

Эти шахты принадлежат Сергею Поваренкину. В феврале 2016 года Бэнкс прилетел в Москву, чтобы встретиться с ключевыми партнерами и спонсорами проекта по добыче золота. Среди них были представители одного российского банка.

Соглашение было анонсировано 5 июля, через 12 дней после референдума. Не ясно, или инвестировал в нее Бэнкс, однако 17 июля он написал в Twitter:

"Я сейчас покупаю золото и большие запасы полезных ископаемых".

Вместе с тем, о том, что Бэнкс был инвестором этого проекта, публично нигде не сообщается.

Бэнкс и Вигмор, в свою очередь, приглашали посла и одного важного российского дипломата на встрече в пабе и даже предлагали им смотреть результаты референдума в штаб-квартире Leave.EU в Millbank, хотя посол отказался, ссылаясь на обязательства перед Москвой.

Контакты между Бэнксом и Россией участились перед президентскими выборами в США, когда Бэнкс, его бизнес-партнер и один из представителей Leave.EU Энди Вигмор, а также Найджел Фарадж агитировали за Трампа в Англии. В это время они регулярно посещали Соединенные Штаты.

Кроме того, жену Бэнкса зовут Екатерина Падерина. Она россиянка.