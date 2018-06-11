В Харькове седьмой день подряд "минируют" бизнес-центры

11 июня, 2018, 13:52

В Харькове в очередной раз правоохранители проверяют информацию о заминировании 5-ти бизнес-центров

Об этом сообщает полиция Харьковщины.

"Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 11 июня около 13:00. В сообщениях указано, что заминировано помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском", - говорится в сообщении.

Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Проводится осмотр помещений, продолжается проверка.

Напомним, предыдущие "заминирования" начались с 5 июня.