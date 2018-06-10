За сутки на Донбассе ранены двое военных

10 июня, 2018, 08:25

На протяжении прошлых суток, 9 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением гранатометов и стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается активизация российско-оккупационных войск на луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, на донецком - в районах Пески, Опытное и Новоселовка вторая, на мариупольском направлении.

В целом противник 30 раз нарушал режим прекращения огня, из них 4 раза с применением тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали на провокации врага.

Во время боевых действий в минувшие сутки, 9 июня, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и были госпитализированы.

По данным разведки, противнику нанесены потери: двое оккупантов уничтожены и пятеро ранены.

Сегодня, в течение ночи 10 июня, враг пять раз нарушал режим тишины, тяжелое вооружение не применялось.