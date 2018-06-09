Начиная с 2018 года, офицеров ВСУ будут учить по стандартам НАТО

9 июня, 2018, 18:10

В 2018 году образование офицерского состава украинской армии будет полностью соответствовать требованиям Северо-Атлантического Альянса

Об этом проинформировал министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, подводя итоги многосторонних и двусторонних встреч в формате Украина - США, Великобритания, Канада, Польша и Литва в штаб-квартире НАТО, передает правительственная пресс-служба.

"Со следующего года мы будем готовить офицеров для Вооруженных Сил Украины по стандартам и формам, которые существуют в Альянсе. Необходимую помощь и поддержку в этой сфере нам будет предоставлять, в том числе, Литва", - отметил Полторак.

Министр обороны также сообщил, что Литва продолжит помогать Украине в подготовке личного состава Вооруженных Сил Украины. Речь идет, в частности, о привлечении литовских военных инструкторов для подготовки военнослужащих ВС Украины по стандартам НАТО.

"Сегодня мы готовим наших бойцов на тактическом уровне, в то же время существует перспектива привлечения литовских инструкторов для обучения не только личного состава, но и органов военного управления высшего звена", - подчеркнул министр.