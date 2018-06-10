Во Львове горели здания спорткомплекса Минобороны

10 июня, 2018, 09:39

Во Львове спасатели ликвидировали пожар на территории стрелкового комплекса, тушение длилось более пяти часов

Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По ее данным, сообщение о пожаре в г. Львов на улице Клепаровская, 39а поступило к спасателям 10 июня в 02:26. Загорелось 3-этажное административное здание, в котором находился также стрелковый тир, на территории стрелкового комплекса с административными помещениями учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины.

К месту происшествия немедленно направили пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова №3. По прибытию на место происшествия было установлено, что горит кровля по всей площади помещения.

Спасатели вынесли из помещения тира патроны и стрелковое оружие.

Огнеборцы также не допустили распространения огня на помещения общежития, расположенного рядом. С целью гарантирования безопасности, из общежития эвакуировали 120 жильцов.

Руководителем тушения пожара был начальник ГУ ГСЧС Украины во Львовской области. К ликвидации пожара привлекли 127 спасателей, в том числе 33 курсанта ЛГУ БЖД, и 21 единицу спецтехники.

Спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания в составе 8-ми звеньев газодымозащитной службы. Подано 16 стволов.

Пожар локализован в 05:35, ликвидирован в 07:51.

Причина возникновения горения устанавливается. В результате пожара никто не пострадал.