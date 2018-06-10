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Во Львове горели здания спорткомплекса Минобороны

Во Львове спасатели ликвидировали пожар на территории стрелкового комплекса, тушение длилось более пяти часов

Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По ее данным, сообщение о пожаре в г. Львов на улице Клепаровская, 39а поступило к спасателям 10 июня в 02:26. Загорелось 3-этажное административное здание, в котором находился также стрелковый тир, на территории стрелкового комплекса с административными помещениями учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины.

К месту происшествия немедленно направили пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова №3. По прибытию на место происшествия было установлено, что горит кровля по всей площади помещения.

Спасатели вынесли из помещения тира патроны и стрелковое оружие.

Огнеборцы также не допустили распространения огня на помещения общежития, расположенного рядом. С целью гарантирования безопасности, из общежития эвакуировали 120 жильцов.

Руководителем тушения пожара был начальник ГУ ГСЧС Украины во Львовской области. К ликвидации пожара привлекли 127 спасателей, в том числе 33 курсанта ЛГУ БЖД, и 21 единицу спецтехники.

Спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания в составе 8-ми звеньев газодымозащитной службы. Подано 16 стволов.

Пожар локализован в 05:35, ликвидирован в 07:51.

Причина возникновения горения устанавливается. В результате пожара никто не пострадал.

 
 
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