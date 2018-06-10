Во Львове горели здания спорткомплекса Минобороны
Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По ее данным, сообщение о пожаре в г. Львов на улице Клепаровская, 39а поступило к спасателям 10 июня в 02:26. Загорелось 3-этажное административное здание, в котором находился также стрелковый тир, на территории стрелкового комплекса с административными помещениями учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины.
К месту происшествия немедленно направили пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова №3. По прибытию на место происшествия было установлено, что горит кровля по всей площади помещения.
Спасатели вынесли из помещения тира патроны и стрелковое оружие.
Огнеборцы также не допустили распространения огня на помещения общежития, расположенного рядом. С целью гарантирования безопасности, из общежития эвакуировали 120 жильцов.
Руководителем тушения пожара был начальник ГУ ГСЧС Украины во Львовской области. К ликвидации пожара привлекли 127 спасателей, в том числе 33 курсанта ЛГУ БЖД, и 21 единицу спецтехники.
Спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания в составе 8-ми звеньев газодымозащитной службы. Подано 16 стволов.
Пожар локализован в 05:35, ликвидирован в 07:51.
Причина возникновения горения устанавливается. В результате пожара никто не пострадал.
- Как сообщалось, спасатели ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне.
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