Участников саммита G7 возмутил отказ Трампа поддержать согласованное с ним коммюнике

10 июня, 2018, 13:29

Президент США Дональд Трамп возмутил участников саммита "Группы семи" (G7) промышленно развитых стран, оказавшись принять совместное заявление, которое он сначала поддержал

По сообщению "Радио Свобода", как написал Трамп в Твиттере, он дал распоряжение американским представителям не поддерживать итоговое коммюнике саммита в ответ на высказывания премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который на пресс-конференции по итогам саммита подверг критике позицию США по вопросам международной торговли, включая введение пошлин на ввоз металлургической продукции.

Трамп назвал заявления Трюдо "нечестными", отметив, что пошлины США стали ответом на действующие в Канаде и других странах ограничения на импорт американских товаров.

Премьер-министр Канады на итоговой пресс-конференции, транслировавшейся на сайте канадского председательства в "Группе семи", заявил, что саммит был успешным.

"Я рад объявить, что мы опубликовали совместное коммюнике всех семи стран", – заявил Трюдо.

В коммюнике на восьми страницах лидеры стран Большой семерки пообещали продолжать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в очередной раз осудили незаконную аннексию Крыма. Также они выразили готовность "ввести дальнейшие ограничительные меры против России", если ее поведение будет требовать этого, и требуют от России "прекратить дестабилизирующие действия по подрыву демократических систем и свернуть поддержку сирийского режима".

Коммюнике было выпущено после бурного саммита, который главным образом выявил противоречия между Вашингтоном и его союзниками по отношению к России, торговле, климатическим вопросам и ядерному соглашению Ирана.

В первый же день саммита в Канаде лидер США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о том, что на встречи лидеров ведущих стран мира "было бы важно вернуть Россию", которую оттуда исключили после аннексии Крыма.

Страны Европейского Союза, составляющие четыре из семи членов группы, согласовали накануне саммита, что "возвращение России на саммиты формата G7 не может произойти до тех пор, пока не достигнут значительный прогресс в связи с проблемами с Украиной".

Несмотря на то, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "совместная точка зрения" в Европе состоит в том, чтобы продолжать исключать Россию, новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте в Twitter также поддержал призыв Трампа вернуть Россию за стол переговоров".

Президент России Владимир Путин 10 июня заявил, что Россия не собиралась выходить из группы и что он будет рад видеть лидеров стран-членов в Москве. Путин также заявил, что готов встретиться с Трампом после того, как Белый дом будет готов к такому саммиту.

Американские союзники заявили, что они потрясены дружеским жестом Трампа в отношении России.

Немало американских законодателей, как республиканцев, так и демократов, тоже выразили обеспокоенность по поводу ухода Трампа от предыдущих взглядов США на торговлю, Россию и международный порядок.

В состав Большой семерки входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.