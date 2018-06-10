Порошенко и Путин обсудили обмен украинских политзаключенных на Вышинского
10 июня, 2018, 11:46
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что обсудил с президентом Украины Петром Порошенко судьбу арестованного в Киеве журналиста Вышинского
Путин подтвердил обсуждение обмена людей, которые содержатся в обеих странах, на пресс-конференции по итогам поездки в Китай, сообщил 10 июня российский "Интерфакс".
Руководитель РФ сказал, что пока преждевременно говорить "о том, что этот вопрос решится". Путин воздержался от прогнозов, чтобы "ничего не нарушить и ничему не помешать".
- Как сообщалось, суд отказался снимать арест с имущества Вишинского, подозреваемого в государственной измене.
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