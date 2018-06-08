Суд отказался снимать арест с имущества Вышинского
8 июня, 2018, 14:50
Херсонский суд отказался снимать арест с имущества подозреваемого в государственной измене журналиста Кирилла Вышинского
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.
"Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты подозреваемого в государственной измене Вышинского о возврате изъятого во время обысков имущества", - отметила Тихончик.
Напомним. недавно в банковской ячейке руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского нашли более $200 тысяч, предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" о руководстве представительством на территории Украины.
- 15 мая представители СБУ проводили обыск в киевском офисе "РИА Новости Украина". Во время этого был задержан журналист Кирилл Вышинский.
- Около 20 человек, которые были привлечены к журналистской деятельности в "РИА Новости Украина", будут проходить в расследовании в качестве свидетелей.
- Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста до 13 июля в отношении Вышинского.
- Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства.
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