Суд отказался снимать арест с имущества Вышинского

8 июня, 2018, 14:50

Херсонский суд отказался снимать арест с имущества подозреваемого в государственной измене журналиста Кирилла Вышинского

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты подозреваемого в государственной измене Вышинского о возврате изъятого во время обысков имущества", - отметила Тихончик.

Напомним. недавно в банковской ячейке руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского нашли более $200 тысяч, предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" о руководстве представительством на территории Украины.