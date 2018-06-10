Депутаты Европарламента призвали украинских политиков принять участие в Марше равенства в Киеве

10 июня, 2018, 09:20

Депутаты Европейского парламента призвали власти Украины принять участие и гарантировать безопасность другим участникам Марша равенства, который состоится 17 июня в Киеве

Об этом говорится в опубликованном на сайте депутата Европарламента Ребекки Хармс открытом письме к президенту Украины, Кабинету Министров и парламенту страны.

"Большие перемены часто начинаются с символических жестов. Мы призываем украинских лидеров и власть присоединьться к своим гражданам на Марше равенства 17 июня. Сделайте историю и будьте вместе с украинцами, которые маршируют к сильной, разнообразной и равноправной демократии внутри нашей европейской семьи", – говорится в обращении.

Евродепутаты также призвали гарантировать безопасность мероприятия в Киеве.

Особо представители Европарламента подчеркнули необходимость завершить работу по законодательному сопровождению прав ЛГБТ-сообщества в Украине.

"Украина остается одной из последних в Европе, где никакие законы не защищают ЛГБТ-меньшинства", – говорится в открытом письме.