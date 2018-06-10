Депутаты Европарламента призвали украинских политиков принять участие в Марше равенства в Киеве
Об этом говорится в опубликованном на сайте депутата Европарламента Ребекки Хармс открытом письме к президенту Украины, Кабинету Министров и парламенту страны.
"Большие перемены часто начинаются с символических жестов. Мы призываем украинских лидеров и власть присоединьться к своим гражданам на Марше равенства 17 июня. Сделайте историю и будьте вместе с украинцами, которые маршируют к сильной, разнообразной и равноправной демократии внутри нашей европейской семьи", – говорится в обращении.
Евродепутаты также призвали гарантировать безопасность мероприятия в Киеве.
Особо представители Европарламента подчеркнули необходимость завершить работу по законодательному сопровождению прав ЛГБТ-сообщества в Украине.
"Украина остается одной из последних в Европе, где никакие законы не защищают ЛГБТ-меньшинства", – говорится в открытом письме.
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