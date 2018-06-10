В мае зафиксированы 30 организованных нападений на различные социальные группы, - Amnesty International

10 июня, 2018, 08:32

Amnesty International зафиксировала в мае более 30 нападений радикальных группировок на людей разных социальных групп по всей Украине

Как отметила в интервью "Главкому" исполнительный директор правозащитной организации Оксана Покальчук, ни один из этих случаев не расследуют.

По ее словам, организация и дальше собирается исследовать вопрос нападения на ромов, которое недавно произошло в Киеве. Между тем известно, что есть одно-единственное дело в Запорожье, которое расследовали, и оно сейчас в суде.

По мнению Покальчук, если из 30 случаев расследуется только один, то это означает, что полиция потакает радикальным группировкам.

"Одно дело уже в суде, – индикатор того, что нам, гражданскому обществу, надо требовать эффективного расследования, а полиция, следственные органы могут расследовать достаточно эффективно, быстро и качественно, если есть на это воля", - говорит активистка.

Говоря о конкретных примерах, к какому начальнику областной или городской полиции обращались представители Amnesty International, чтобы ускорить рассмотрение таких дел, Покальчук вспоминает случай своей коллеги Виталины Коваль.

"8 марта в Ужгороде был митинг против насилия над женщинами, который она устроила. Но на митингующих напали радикальные группировки, назвали его ЛГБТ-акцией, вылили краску на участников и Виталина Коваль получила химический ожог глаза, у нее ухудшилось зрение. Мы обратились в полицию, писали в разные органы с призывом расследовать то, что происходит. Сейчас мы не видим вообще каких-либо действий в этом деле", - жалуется женщина.

Также, по ее словам, в Underhub, когда произошло нападение на Amnesty International, полиция Печерского района никак не сработала, не защищали.

"Мы были заблокированы в Underhub. Тогда к нам приехала патрульная полиция города Киева, которая сделала свою работу просто прекрасно. Мы поняли, что полиция может работать хорошо. Но отмечу, что полиция до сих пор не внесла жалобу о нападении на нас в единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Этим она нарушает уголовно-процессуальный кодекс", - подчеркнула Покальчук.