База "Миротворца" пополнилась российским актером Гошей Куценко

10 июня, 2018, 12:18

Российский актер Гоша Куценко попал в базу данных сайта “Миротворец”

Об этом сообщает сайт центра “Миротворец”.

Актера обвиняют в “организации нарушения государственной границы Украины для проникновения в Крым группы иностранных граждан”. Также его обвиняют в пропаганде России и попытке легализации аннексии Крыма.

В частности, составители базы обращают внимание, что Куценко снимался в фильмах “Каникулы президента” и “Балканский рубеж”, съемки которых проходили в Крыму.

Гоша (Юрий) Куценко родился на территории Украины, а именно в Запорожье. Затем вместе с семьей переехал во Львов, однако с 1988 года живет в Москве. Артист известен благодаря ролям в фильмах “Антикиллер”, “Любовь-морковь”, “Ночной дозор”, “Елки 2”, “Обитаемый остров”, “Страна ОЗ”.