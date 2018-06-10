База "Миротворца" пополнилась российским актером Гошей Куценко
10 июня, 2018, 12:18
Российский актер Гоша Куценко попал в базу данных сайта “Миротворец”
Об этом сообщает сайт центра “Миротворец”.
Актера обвиняют в “организации нарушения государственной границы Украины для проникновения в Крым группы иностранных граждан”. Также его обвиняют в пропаганде России и попытке легализации аннексии Крыма.
В частности, составители базы обращают внимание, что Куценко снимался в фильмах “Каникулы президента” и “Балканский рубеж”, съемки которых проходили в Крыму.
Гоша (Юрий) Куценко родился на территории Украины, а именно в Запорожье. Затем вместе с семьей переехал во Львов, однако с 1988 года живет в Москве. Артист известен благодаря ролям в фильмах “Антикиллер”, “Любовь-морковь”, “Ночной дозор”, “Елки 2”, “Обитаемый остров”, “Страна ОЗ”.
- Как сообщалось, польский ксендз-украинофоб попал в базу "Миротворца".
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