Польский ксендз-украинофоб попал в базу "Миротворца"

3 июня, 2018, 07:41

Польского римско-католического священника Веслава Пенського (Wiesław Pęski) внесли в "черный список" из-за его антиукраинской позиции

Соответствующая запись появилась на сайте "Миротворець".

Священника внесли в базу из-за антиукраинской пропаганды под прикрытием религиозной деятельности, а также разжигания межрелигиозной и межконфессиональной вражды.

Священник в период с 1999-го по сентябрь 2017 находился в Киеве, где проводил богослужения в приходе "Христа Царя Вселенной" римско-католической Церкви. Веслав Пенский входит в римско-католический орден "паллотинов" (Общество католического апостольства). Это монашеский орден, руководящий центр которого находится в Риме. Организация состоит из 11 провинций, и именно польский провинция ордена координирует деятельность украинского делегатуры (ордена).

Священника перевели в Польшу в сентябре 2017 года. Однако он несколько раз возвращался в Украину, пока в феврале его не назвали персоной нон грата: в 2017 году ему запретили въезд в Украину сроком на три года. Ранее священник Веслав Пенский на телевидении "Полония" в США, рассказывая о современных поляках в Украине, отметил, что "они здесь чувствуют себя в опасности и их воспринимают как граждан третьего сорта".