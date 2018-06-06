Балух за 80 дней голодовки похудел на 30 кг, - адвокат

6 июня, 2018, 14:43

Украинский активист Владимир Балух за 80 дней голодовки в крымском СИЗО потерял 30 килограмм

Об этом сообщила адковат Ольга Динзе, передают Крым.Реалии.

"Балух объявил голодовку в конце марта 2018 года. Сейчас он уже почти 2,5 месяцев голодает. Единственное - у него несколько облегченный режим, после первого месяца он решил перейти на сухари и кисель, ведь похудел на 30 кг. Мы начали его терять, и спасибо большое архиепископу Клименту, он уговорил его начать принимать хоть какую-то пищу", - заявила Динзе.

Балух продолжает голодовку из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.