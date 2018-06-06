Балух за 80 дней голодовки похудел на 30 кг, - адвокат
6 июня, 2018, 14:43
Украинский активист Владимир Балух за 80 дней голодовки в крымском СИЗО потерял 30 килограмм
Об этом сообщила адковат Ольга Динзе, передают Крым.Реалии.
"Балух объявил голодовку в конце марта 2018 года. Сейчас он уже почти 2,5 месяцев голодает. Единственное - у него несколько облегченный режим, после первого месяца он решил перейти на сухари и кисель, ведь похудел на 30 кг. Мы начали его терять, и спасибо большое архиепископу Клименту, он уговорил его начать принимать хоть какую-то пищу", - заявила Динзе.
Балух продолжает голодовку из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.
- Напомним, утром 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
- 16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
- Наказание он отбывает на территории полуострова.
- 19 марта 2017 года Балух объявил бессрочную голодовку.
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