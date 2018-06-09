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В столице на проспекте Лобановского столкнулись четыре машины

Причиной аварии стала Лада Калина, которая выехала на полосу встречного движения и протаранила Mercedes, двигавшийся навстречу

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

От мощного удара Mercedes с разбитым колесом отбросило вправо, а Лада врезалась в два попутных авто - Chevrolet и Volkswagen.

Врачи скорой оказали первую помощь водителю Mercedes, однако от госпиталя он отказался.

Свидетели рассказывают, что водитель Лады просто не успевал остановиться перед светофором, поэтому, чтобы не протаранить машины, которые остановились впереди, выехал на встречную.

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