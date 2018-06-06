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Маршрутка переехала женщину: опубликовано видео с места трагического ДТП в Киеве

В сети показали видео с места трагического ДТП в Киеве, в котором женщина погибла под колесами маршрутки

Соответствующий ролик опубликовали на Youtube-канале "VIDEOPROBKI"

Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбила маршрутка №192. Скорая помощь приехала через 10 минут, однако пострадавшая к тому времени умерла.

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