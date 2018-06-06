Маршрутка переехала женщину: опубликовано видео с места трагического ДТП в Киеве
6 июня, 2018, 11:59
В сети показали видео с места трагического ДТП в Киеве, в котором женщина погибла под колесами маршрутки
Соответствующий ролик опубликовали на Youtube-канале "VIDEOPROBKI"
Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбила маршрутка №192. Скорая помощь приехала через 10 минут, однако пострадавшая к тому времени умерла.
- Напомним, происшествие случилось 6 июня на перекрестке Оболонского проспекта и проспекта Степана Бандеры, вблизи станции метро "Почайна".
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