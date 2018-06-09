В Риге состоялся "Балтийский прайд": дети, полиция и десятки протестующих
Участники "Балтийского прайда" начали собираться в Верманском парке и рядом с ним около 12.00. За час они выстроились в колонну и начали идти от улицы Тербатас до улицы Элизабетес, передает Delfi.
Среди участников были люди разного возраста, в том числе и дети. Несколько людей пришли в непривычном наряде. Так, один мужчина оделся в костюм единорога.
Участники "Балтийского прайда" держали в руках большие и маленькие радужные флажки, а во главе колонны несли флаги Латвии, Литвы и Эстонии.
Рядом двигалось несколько машин, из которых раздавалась громкая музыка на разных языках. Были гости из Великобритании, Германии, Дании, Эстонии, Литвы, других стран. Журналисты заметили посла Финляндии в Латвии Олли Кантанена.
Перед началом шествия несколько противников ЛГБТ-движения через громкоговорители выразили свое негативное отношение к тому, что происходит. Также противники секс-меньшинств свистели. Участники прайда, в свою очередь, демонстрировали своим оппонентам воздушные поцелуи.
На другом участке маршрута еще одна группа протестующих из десята человек держали плакаты с надписями "Нет - перверсии, да - нормальным семьям!", "Мужчина + женщина = нормально".
Шествие сопровождалась большим количеством полицейских, впереди его шли два автомобиля государственной полиции. Также рядом с маршрутом находились несколько машин скорой помощи.
- Напомним, 19 мая 2018 года в центре Кишинева полиция Молдовы задержала 5 человек, которые пытались помешать проведению марша ЛГБТ-сообщества.
- В минувшее воскресенье, 2 июня, при участии религиозных организаций в Киеве прошел марш за традиционную семью.
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