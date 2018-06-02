По центру столицы прошел марш за традиционную семью
Шествие происходило одновременно с акцией в поддержку незаконно удерживаемого Кремлем украинского политзаключенного, кинорежиссера Олега Сенцова, сообщил в Facebook журналист Александр Рудоманов.
Многие участники принимали участие в шествии вместе с детьми. Сторонники традиционной семьи держали плакаты и транспаранты "Молись за Украину", "Кровь нерожденных - плата за ваше молчание", "Традиционная семья - здоровая страна", "Папа, мама, ребенок - здоровая Украина", "В 10 недель жизни я уже могу сгибать ноги, поворачиваться и сосать свой пальчик", "Любовь против гомосексуализма" и другие. К шествию присоединились священники.
Люди скандировали "Украина - не Содом!" и "Вместе - за семью!".
Как отметил Рудоманов, представителей Московского патриархата на мероприятии не было.
На видео заметно, что к акции присоединились несколько тысяч человек. Они прошли от Софийской площади до правительственного квартала.
- Напомним, 13 мая марш за семейные ценности состоялся в Ивано-Франковске, 20-го - в Ривне.
- Такие же акции проходили в Тернополе, Виннице и Кропивницком.
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