По центру столицы прошел марш за традиционную семью

2 июня, 2018, 21:05

В Киеве по центру города прошел марш за традиционную семью

Шествие происходило одновременно с акцией в поддержку незаконно удерживаемого Кремлем украинского политзаключенного, кинорежиссера Олега Сенцова, сообщил в Facebook журналист Александр Рудоманов.

Многие участники принимали участие в шествии вместе с детьми. Сторонники традиционной семьи держали плакаты и транспаранты "Молись за Украину", "Кровь нерожденных - плата за ваше молчание", "Традиционная семья - здоровая страна", "Папа, мама, ребенок - здоровая Украина", "В 10 недель жизни я уже могу сгибать ноги, поворачиваться и сосать свой пальчик", "Любовь против гомосексуализма" и другие. К шествию присоединились священники.

Люди скандировали "Украина - не Содом!" и "Вместе - за семью!".

Как отметил Рудоманов, представителей Московского патриархата на мероприятии не было.

На видео заметно, что к акции присоединились несколько тысяч человек. Они прошли от Софийской площади до правительственного квартала.