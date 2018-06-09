В Минобразования объяснили, почему в учебниках заменяют "родителей" на "родных"

9 июня, 2018, 17:12

2017 года антидискриминационная экспертиза школьных учебников, которые готовятся к печати за государственный счет, выявила "вопиющие случаи дискриминации". Однако некоторые вопросы экспертизы требуют объяснения, поэтому Министерство образования и науки отвечает на самые распространенные вопросы граждан

Об этом говорится в разъяснении МОН, распространенном правительственной пресс-службой.

"Так, часто антидискриминационную экспертизу называют "гендерной". В этих понятиях есть существенная разница, ведь антидискриминационная экспертиза предполагает выявление и устранение всех признаков, по которым может происходить дискриминация согласно законов Украины, в частности, ст. 1 закона "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине", - подчеркнули в министерстве.

Экспертиза выявила, что большинство детей не могут найти в украинских учебниках "ни отражение себя, ни отражение своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут".

В частности, было найдено и изъято из учебников немало недопустимых для демократической страны анахронизмов вроде высказываний "негры", "цыгане" и др.

Экспертиза выявила, что в учебниках полностью отсутствуют герои, которые представляют людей с инвалидностью, а лица пожилого возраста изображаются исключительно немощными. Так, сегодня 6% населения нашего государства - около 2,5 млн человек - это люди с инвалидностью. Сейчас в школы, в инклюзивные классы приходят дети с особыми образовательными потребностями. Именно антидискриминационная экспертиза дала возможность включить в учебники людей с инвалидностью и сделать их частью картины мира, которую создает школа у детей, изменить образ людей преклонного возраста.

В сети Интернет также появился образец рекомендации антидискриминационной экспертизы, где специалисты советуют заменить слово "родители" на слово "родные" в задании: "Вместе с родителями обсуди, где можно играть".

"Часть общества не поняла целесообразности этого замечания, хотя оно напрямую касается защиты почти половины украинских детей.

К сожалению, сейчас в Украине 3 миллиона детей проживают в неполных семьях, а это - почти 40%. Речь идет и о детях, которые живут исключительно с дедушками и бабушками, со старшими братьями и сестрами, с тетями и дядями. Эта ситуация особенно обострена, потому что часть детей потеряла своих родителей в результате российской агрессии на востоке Украины", - разъяснили в МОН.

Таким образом, задания в учебнике вроде "Вместе с родителями составьте распорядок дня вашей семьи" или "Вместе с родителями обсуди, где можно играть" "подчеркивают ограниченные возможности почти половины украинских детей, заставляют их чувствовать собственную неполноценность", считают в МОН.

"Это недопустимо. Именно поэтому и предложено заменить слово "родители" на "родные", - добавили в ведомстве.

По этой же причине Министерством высказываются предостережения к макетам учебников, где изображения подбираются исключительно с полной семьей.

В основном вывод антидискриминационной экспертизы подробно объясняет причины, в связи с которыми к учебнику высказываются замечания. Вот один из случаев:

"Например, один из нынешних выводов к учебнику для 1 классов предлагает снять вопрос "Как и где познакомились твои родители?". Рядом тут же дается объяснение, что возможна дискриминация по семейному положению, ведь вопрос будет некорректным, если:

• мама одна воспитывает ребенка, зачатого в результате изнасилования;

• мама или папа уже находятся в браке и не желают говорить о биологическом отце/матери ребенка;

• ребенок, у которого умерли родители, воспитывается родственниками, которые не знают, не помнят или им трудно рассказывать о знакомстве родителей ребенка и тому подобное".