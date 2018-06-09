В Минобразования объяснили, почему в учебниках заменяют "родителей" на "родных"
Об этом говорится в разъяснении МОН, распространенном правительственной пресс-службой.
"Так, часто антидискриминационную экспертизу называют "гендерной". В этих понятиях есть существенная разница, ведь антидискриминационная экспертиза предполагает выявление и устранение всех признаков, по которым может происходить дискриминация согласно законов Украины, в частности, ст. 1 закона "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине", - подчеркнули в министерстве.
Экспертиза выявила, что большинство детей не могут найти в украинских учебниках "ни отражение себя, ни отражение своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут".
В частности, было найдено и изъято из учебников немало недопустимых для демократической страны анахронизмов вроде высказываний "негры", "цыгане" и др.
Экспертиза выявила, что в учебниках полностью отсутствуют герои, которые представляют людей с инвалидностью, а лица пожилого возраста изображаются исключительно немощными. Так, сегодня 6% населения нашего государства - около 2,5 млн человек - это люди с инвалидностью. Сейчас в школы, в инклюзивные классы приходят дети с особыми образовательными потребностями. Именно антидискриминационная экспертиза дала возможность включить в учебники людей с инвалидностью и сделать их частью картины мира, которую создает школа у детей, изменить образ людей преклонного возраста.
В сети Интернет также появился образец рекомендации антидискриминационной экспертизы, где специалисты советуют заменить слово "родители" на слово "родные" в задании: "Вместе с родителями обсуди, где можно играть".
"Часть общества не поняла целесообразности этого замечания, хотя оно напрямую касается защиты почти половины украинских детей.
К сожалению, сейчас в Украине 3 миллиона детей проживают в неполных семьях, а это - почти 40%. Речь идет и о детях, которые живут исключительно с дедушками и бабушками, со старшими братьями и сестрами, с тетями и дядями. Эта ситуация особенно обострена, потому что часть детей потеряла своих родителей в результате российской агрессии на востоке Украины", - разъяснили в МОН.
Таким образом, задания в учебнике вроде "Вместе с родителями составьте распорядок дня вашей семьи" или "Вместе с родителями обсуди, где можно играть" "подчеркивают ограниченные возможности почти половины украинских детей, заставляют их чувствовать собственную неполноценность", считают в МОН.
"Это недопустимо. Именно поэтому и предложено заменить слово "родители" на "родные", - добавили в ведомстве.
По этой же причине Министерством высказываются предостережения к макетам учебников, где изображения подбираются исключительно с полной семьей.
В основном вывод антидискриминационной экспертизы подробно объясняет причины, в связи с которыми к учебнику высказываются замечания. Вот один из случаев:
"Например, один из нынешних выводов к учебнику для 1 классов предлагает снять вопрос "Как и где познакомились твои родители?". Рядом тут же дается объяснение, что возможна дискриминация по семейному положению, ведь вопрос будет некорректным, если:
• мама одна воспитывает ребенка, зачатого в результате изнасилования;
• мама или папа уже находятся в браке и не желают говорить о биологическом отце/матери ребенка;
• ребенок, у которого умерли родители, воспитывается родственниками, которые не знают, не помнят или им трудно рассказывать о знакомстве родителей ребенка и тому подобное".
- В минувшее воскресенье, 2 июня, при участии религиозных организаций в Киеве прошел марш за традиционную семью.
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