Польский сейм простил ложь против украинцев депутату-шовинисту Жимковскому
Об этом сообщает Укринформ.
Отреагировать Сейм на сознательное обнародование Жимковским ложной информации просило, в частности, Объединение украинцев в Польше (ОУП), а также глава и заместитель главы комиссии этики Данута Петрашевская и Станислав Гусковский.
"Комиссия решила прекратить рассмотрение дела", - говорится в сообщении Сейма РП.
Как информировало агентство, во время дискуссии в конце января в Сейме на тему украинской поправки к скандальному закону о Институт национальной памяти Польши депутат Жимковский, который был одним из докладчиков по этому законопроекту, с трибуны Сейма обосновывал целесообразность принятия "украинской" поправки угрозой "бандеризма" в Польше. В качестве аргумента он использовал ложь: рассказал, что в Перемышле летом 2016 украинский националист избил польского патриота во время украинского религиозного шествия и сейчас суд в Перемышле рассматривает это дело. Между тем ситуация совсем другая: польский суд действительно рассматривает дело избиения во время процессии в Перемышле, но украинца польскими националистами.
- Как сообщалось, Польша обещает поддержку Украине при вступлении в НАТО.
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