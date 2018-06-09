9 июня, 2018, 09:34

Комиссия депутатской этики Сейма Польши решила не наказывать депутата от движения Kukiz’15 Томаша Жимковского, который сознательно обнародовал неправдивую информацию о якобы избиении украинцами поляков в Перемышле

Об этом сообщает Укринформ.

Отреагировать Сейм на сознательное обнародование Жимковским ложной информации просило, в частности, Объединение украинцев в Польше (ОУП), а также глава и заместитель главы комиссии этики Данута Петрашевская и Станислав Гусковский.

"Комиссия решила прекратить рассмотрение дела", - говорится в сообщении Сейма РП.

Как информировало агентство, во время дискуссии в конце января в Сейме на тему украинской поправки к скандальному закону о Институт национальной памяти Польши депутат Жимковский, который был одним из докладчиков по этому законопроекту, с трибуны Сейма обосновывал целесообразность принятия "украинской" поправки угрозой "бандеризма" в Польше. В качестве аргумента он использовал ложь: рассказал, что в Перемышле летом 2016 украинский националист избил польского патриота во время украинского религиозного шествия и сейчас суд в Перемышле рассматривает это дело. Между тем ситуация совсем другая: польский суд действительно рассматривает дело избиения во время процессии в Перемышле, но украинца польскими националистами.