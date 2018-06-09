Польша обещает поддержку Украине при вступлении в НАТО

9 июня, 2018, 07:48

В пятницу, 8 июня, в штаб-квартире НАТО В Бельгии состоялась двусторонняя встреча министра обороны Украины Степана Полторака и министра национальной обороны Республики Польша Мариуша Блащака

Об этом сообщает правительственный портал.

Во время двусторонней встречи министра обороны Украины и министра национальной обороны Республики Польша, которая состоялась в штаб-квартире НАТО, стороны обсудили текущую обстановку безопасности в Европе и в Украине и дальнейшее сотрудничество оборонных ведомств стран-партнеров.

"Для безопасности Европы чрезвычайно важна успешная и безопасная Украины. Мы должны поддерживать Украину в попытке приблизиться к НАТО, - отметил во время встречи министр национальной обороны Республики Польша Мариуш Блащак. - Для всех нас очень важно, чтобы Украина оставалась независимым государством. Ужасно, когда независимая страна подвергается агрессии соседнего государства - РФ, и мы видим реальный портрет агрессора, а не картинку российских СМИ. Мы будем только усиливать наше сотрудничество и встречаться как можно чаще для решения всех неотложных вопросов", - сказал Мариуш Блащак.

Во время встречи также речь шла о совершенствовании формата работы совместного подразделения ЛИТПОЛУКРБРИГ. Как известно, создание бригады является успешным примером многостороннего формата сотрудничества и служит своеобразной моделью в процессе реформирования ВС Украины по стандартам НАТО.