Парламент Польши хочет поддержать украинских политзаключенных специальной резолюцией
Об этом сообщает Укринформ.
Документ является инициативой депутата от "Гражданской платформы" (РО) Марцина Свенцицкого,
В резолюции под названием "В деле освобождения граждан Украины, заключенных в России по политическим мотивам" подчеркивается, что Сейм РП обращается к властям России "с призывом освободить всех граждан Украины, которые содержатся по политическим мотивам в российских СИЗО и тюрьмах ".
"Требуем освобождения режиссера из Крыма Олега Сенцова, осужденного в августе 2015 году на 20 лет колонии за терроризм", - отмечается в проекте резолюции.
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Как подчеркивается, 4 июня суд в Москве приговорил к 12 годам колонии журналиста Романа Сущенко - парижского корреспондента Укринформа, задержанного в сентябре 2016 после прилета в Москву по обвинению в шпионаже.
"Освободить его призвали журналисты и парламентарии из многих стран, в том числе и из Польши. Освобождения преследуемых по политическим мотивам ожидают миллионы представителей демократического мира", - отмечается в документе.
Проект резолюции может быть рассмотрен в Сейме 14-15 июня.
Как сообщалось, польский сейм простил ложь против украинцев депутату-шовинисту Жимковскому.
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