Отец Мураева считает Путина "лучшим президентом" и призывает ввести российские войска в Украину, - СМИ

9 июня, 2018, 16:30

На своей странице в запрещенной соцсети "Одноклассники" Владимир Мураев, отец нардепа от "Оппозиционного блока" и телемагната Евгения Мураева, активно публикует посты, в которых призывает Россию к оккупации всей Украины