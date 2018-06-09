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Отец Мураева считает Путина "лучшим президентом" и призывает ввести российские войска в Украину, - СМИ

На своей странице в запрещенной соцсети "Одноклассники" Владимир Мураев, отец нардепа от "Оппозиционного блока" и телемагната Евгения Мураева, активно публикует посты, в которых призывает Россию к оккупации всей Украины

Об этом сообщает Вголос.

Так, он называет агрессора Путина "лучшим президентом в истории", восхваляет террористов "Л/ДНР"

"Он очень активно репостит сообщения из сепаратистских страниц "Новороссия", "Антимайдан" и другие", - говорится в сообщении.

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  • Напомним, Мураев-младший в эфире одного из телевизионных каналов заявил, что незаконно заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов якобы действительно готовил террористические акты в Крыму, в чем его обвиняла ФСБ и за что его в конце концов неправомерно приговорили к 20 годам лишения свободы.
  • После этого ГПУ инициировала в отношении Мураева расследование по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления).
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