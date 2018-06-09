Начинается малая приватизация через систему ProZorro, - Гройсман
Она будет проходить через систему ProZorro, а значит - открыто и без злоупотреблений. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает 9 июня пресс-служба Кабмина.
"Я считаю, что приватизация - это привлечение инвестиций в промышленность. В этом месяце стартует новая формула продажи небольших предприятий - через ProZorro - открыто, публично, без всяких злоупотреблений", - подчеркнул глава правительства.
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При этом, по словам Гройсмана, стратегически важные крупные активы останутся в государственной собственности. А те, где можно привлечь капитал для обновления технологий и приумножение рабочих мест, пройдут подготовку с привлечением известных мировых советников.
"Эту практику прошли страны с большим уровнем жизни. А мы, к сожалению, оставались с кучей проблем, которые сейчас надо урегулировать", - добавил премьер.
- Напомним, в течение 2018 года в Украине приватизируют 25 крупных предприятий, в том числе "Турбоатом", "Одесский припортовый завод" и "Центрэнерго".
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