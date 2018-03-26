Продажа объектов малой приватизации: что интересует инвесторов

26 марта, 2018, 15:33

Уже вскоре на лоты в системе ProZorro.Продажи начнут выставляться первые объекты малой приватизации. Время делать первые прогнозы относительно спроса на них

Итак, в марте вступил в действие Закон “О приватизации государственного и коммунального имущества”. Он определяет два типа госимущества, которое планируют выставить на приватизацию, а именно: крупные (стоимость превышает 250 млн. грн) и малые объекты. Нас интересуют только последние, ведь сами их планируют выставлять на торги через электронные аукционы.

Что это за объекты и кому нужны?

На сайте фонда госимущества обнародован перечень из 335 объектов, которые правительство планирует выставить на продажу в этом году. Среди перечня есть:

столовые

имущественные комплексы

детские лагеря и пансионаты

кинотеатры

другое

Объекты расположены на территории всей страны и именно поэтому трудно спрогнозировать потенциальный интерес к ним. Ведь, если в крупных городах растет рынок недвижимости, то в отдаленных районах не все так однозначно. Не во всех отдаленных районах имеется развитая инфраструктура, а именно она является одним из главных факторов, влияющих на ликвидность объекта.

Кроме инфраструктуры, на окупаемость объекта влияет:

местоположение

год строительства

состояние

наличие земли и правильное ее оформление

Если все хорошо и окупаемость составляет 5-7 лет, то ожидается большая конкуренция на таких аукционах. Ведь сейчас такой срок это норма и бизнес готов вкладываться.

При этом такой объект будет расположен не в Киеве, потому что если есть инфраструктура, то бизнес “придет за ним”. Потому что в столице большая конкуренция и много кто идет в регионы, ведь там дешевле обойдутся работы и меньшая конкуренция, что увеличивает потенциальный доход.

Кроме этого, маленькие нежилые помещения могут заинтересовать ФОПов, которые имеют небольшой бизнес, например, парикмахерскую, фотостудию, или маленький магазин. Точно известно, что уже есть представители малого и среднего бизнеса, которые ожидают старта такой приватизации, ведь можно по приемлемой цене получить в собственность готовое помещение.

Также, главное понимать, что для государства приоритет - реализация имущества по рыночной стоимости. Именно поэтому приватизация и будет проходить по “смешанной” системе аукционов. Сначала аукционы будут проводиться по традиционным “английским” аукционам. Но в случае отсутствия интереса к имуществу по ожидаемой стоимости, то проводить “голландский” аукцион, когда цена снижается до тех пор, пока не найдут инвестора.

Таким образом, стоимость имущества определит рынок с минимальным человеческим фактором оценивания. Даже если цена будет минимальной, мы будем понимать, что это из-за отсутствия интереса бизнеса, а не коррупционная составляющая. А государство все равно сбросит балласт неликвидных (для нее) активов.

Надеемся увидеть первые лоты в системе уже в апреле и именно первые месяцы будут определяющие для дальнейшего планирования. Однако опыт реализации активов обанкротившихся банков показывает, что проблем не должно быть и свои миллиарды бюджет доберет.

Замечу, что не все объекты находятся в хорошем состоянии, поэтому в некоторых главным активом является земля. Именно земля может интересовать инвесторов, поэтому важно, чтобы она была правильно оформлена.

Эффективная и прозрачная приватизация уже не первый год является стратегической задачей украинской власти и сладким сном для украинского бизнеса. Много лет тяжелой ношей для украинского бюджета есть тысячи “успешных” государственных предприятий. Изменит ли ситуацию подписанный Президентом Украины закон № 7066 "О приватизации государственного и коммунального имущества"? Чего ждать и станет ли Украина инвестиционно привлекательной?

Приватизация по-новому

Во-первых, принятый закон значительно упрощает саму процедуру приватизации. В первую очередь, это касается сроков подготовки объекта и документации.

Во-вторых, будут существовать такие способы продажи – это аукцион и выкуп объектов приватизации, а также появится возможность приватизировать объекты, которые на момент принятия Закона “О приватизации государственного имущества” уже находились в аренде.

Положительным нововведением также является и тот факт, что для выставления объекта приватизации на аукцион будет создаваться аукционная комиссия, с целью разработки условий продажи. Ведь проблема отсутствия реальной экспертной оценки объекта и обоснование цены на него уже давно является фактором “отпугивания” международных инвесторов.

Кроме того, вводится процедура “голландских аукционов”: если объект приватизации выставляется впервые на аукцион со снижением стартовой цены, то она снижается на 25%, а если актив выставляется на продажу с понижением стартовой цены во второй раз, то она снижается на 50%. Это поможет повысить эффективность торгов и ускорит процесс продажи “неприбыльных” предприятий.

Все это обеспечит максимальную прозрачность и открытость приватизационного процесса, привлекая широкий круг иностранных и местных инвесторов к покупке государственной собственности.

Конечно, для инвесторов такие изменения являются показательными, поэтому в 2018-2020 годах можно ожидать роста интереса объектами приватизации со стороны иностранных компаний.

При этом не надо иметь иллюзий, рост инвестиционных потоков хотя и вероятное, однако не принесет значительных изменений сразу: повышение + 2% к ВВП Украины недостаточно, потому что для реального результата необходимо рост в пределах + 25%. Но это лучше, чем ничего.

Что дальше?

Понятно, что впереди еще много работы: нужно доработать систему, урегулировать все правовые коллизии и действительно открыть рынок как большой, так и малой приватизации. Раньше Украина была для инвесторов “terra incognita”, пора менять это.

Интересна Украина для мирового бизнеса? Да, но, что мы можем предложить? Как минимизировать риски и привлечь потенциальных покупателей? Ответ прост. Открытость и публичность всей необходимой информации вместе с максимальной автоматизацией процессов - это поможет избежать уже привычного саботажа и “подковерных интриг”. А это новые инвестиции, развитие и эффективная экономика.

Антон Припиченко, руководитель площадки SmartTender.biz