Европарламент примет резолюцию в поддержку Сенцова
Об этом сообщает Укринформ.
Дебаты и голосования запланированы в повестке дня пленарной сессии ЕП на четверг, 14 июня.
Документ "О России, в особенности о деле политического заключенного Олега Сенцова" рассмотрят по проблематике основных свобод, прав человека и демократии в целом.
Как известно, Олега Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 г. В России ему предъявлены обвинения в подготовке терактов и присудили суровое наказание, которое раскритиковали многие государства и международные организации.
Как сообщалось, украинский режиссер и политический заключенный Олег Сенцов, приговорен российским судом к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в "террористической деятельности" на территории аннексированного Крыма, 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РФ.
Сейчас в России и аннексированном Крыму удерживают 64 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.
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