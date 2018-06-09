Европарламент примет резолюцию в поддержку Сенцова

9 июня, 2018, 12:37

Европарламент на следующей неделе рассмотрит резолюцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно заключенного в России

Об этом сообщает Укринформ.

Дебаты и голосования запланированы в повестке дня пленарной сессии ЕП на четверг, 14 июня.

Документ "О России, в особенности о деле политического заключенного Олега Сенцова" рассмотрят по проблематике основных свобод, прав человека и демократии в целом.

Как известно, Олега Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 г. В России ему предъявлены обвинения в подготовке терактов и присудили суровое наказание, которое раскритиковали многие государства и международные организации.

Как сообщалось, украинский режиссер и политический заключенный Олег Сенцов, приговорен российским судом к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в "террористической деятельности" на территории аннексированного Крыма, 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РФ.

Сейчас в России и аннексированном Крыму удерживают 64 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.