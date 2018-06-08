Стерненко заявил, что полиция снова отказалась предоставить ему охрану
8 июня, 2018, 21:45
Экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, на которого совершили нападение, заявил, что полиция уже в четвертый раз отказалась предоставить ему охрану
Об этом Стерненко написал в Facebook.
"Полиция в четвертый раз отказала в применении в отношении меня мер безопасности. Причина — они не установили наличия угрозы моей жизни и здоровью и будут проверять существует ли она", - отметил Стерненко.
- Напомним, что вечером в четверг, 24 мая на Сергея Стерненка, известного акциями против мэра Одессы Геннадия Труханова, сепаратистов, пророссийских эстрадных звезд и скандальных застройщиков, напали двое мужчин.
- Один из нападавших позже скончался в больнице.
- В деле Стерненка нет подозреваемых и задержанных.
- Стерненко рассказал, что двое мужчин с ножом внезапно напали на него, когда он возвращался домой из супермаркета.
- 5 июня в Одессе двое мужчин с ножом напали на активиста Автомайдана Виталия Устименко.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-