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Стерненко заявил, что полиция снова отказалась предоставить ему охрану

Экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, на которого совершили нападение, заявил, что полиция уже в четвертый раз отказалась предоставить ему охрану

Об этом Стерненко написал в Facebook.

"Полиция в четвертый раз отказала в применении в отношении меня мер безопасности. Причина — они не установили наличия угрозы моей жизни и здоровью и будут проверять существует ли она", - отметил Стерненко.

 

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