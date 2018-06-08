Полторак и Столтенберг обсудили участие Украины в саммите НАТО

8 июня, 2018, 19:27

В ходе встречи министра обороны Степана Полторака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом были определены шаги для возобновления работы комиссии Украина-НАТО на всех уровнях: глав государств, правительств и министров

Об этом сообщил Полторак во время пресс-конференции по результатам работы в штаб-квартире НАТО, передает пресс-служба ведомства.

"Важной была встреча со Столтенбергом. Мы обсудили параметры участия Украины в саммите НАТО, который состоится в следующем месяце. Я хотел бы сказать, что в этом году мы начинаем его проведение, и для нас было бы очень важно, чтобы представители НАТО приняли в этом участие, потому что на основе этого обзора мы спланируем стратегические цели на нашу работу после 2020-го года", - сказал Полторак.

Министр обороны сказал, что они согласовали общие позиции относительно возможного привлечения представителей НАТО к проведению стратегического оборонного обзора в Украине.