Полторак и Столтенберг обсудили участие Украины в саммите НАТО
Об этом сообщил Полторак во время пресс-конференции по результатам работы в штаб-квартире НАТО, передает пресс-служба ведомства.
"Важной была встреча со Столтенбергом. Мы обсудили параметры участия Украины в саммите НАТО, который состоится в следующем месяце. Я хотел бы сказать, что в этом году мы начинаем его проведение, и для нас было бы очень важно, чтобы представители НАТО приняли в этом участие, потому что на основе этого обзора мы спланируем стратегические цели на нашу работу после 2020-го года", - сказал Полторак.
Министр обороны сказал, что они согласовали общие позиции относительно возможного привлечения представителей НАТО к проведению стратегического оборонного обзора в Украине.
- Напомним, что президента Украины Петра Порошенко пригласят в июле на саммит НАТО в Брюссель.
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