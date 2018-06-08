Порошенко пригласят на саммит НАТО

8 июня, 2018, 10:20

Президента Украины Петра Порошенко пригласят в июле на саммит НАТО в Брюссель

Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Интерфакс-Украина.

"Президент Украины будет приглашен на саммит НАТО. Мы пока не решили, в каком формате будет проходить и какой именно будет эта встреча, но его пригласят. Мы уже решили, что проведем встречу партнеров по операции "Решительная поддержка", - сказал Йенс во время пресс-конференции в Брюсселе 8 июня.

Также подчеркнул, что хотя формат встречи еще не решен, но Порошенко точно пригласят.