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Порошенко пригласят на саммит НАТО


фото: president.gov.ua
Президента Украины Петра Порошенко пригласят в июле на саммит НАТО в Брюссель

Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Интерфакс-Украина.

"Президент Украины будет приглашен на саммит НАТО. Мы пока не решили, в каком формате будет проходить и какой именно будет эта встреча, но его пригласят. Мы уже решили, что проведем встречу партнеров по операции "Решительная поддержка", - сказал Йенс во время пресс-конференции в Брюсселе 8 июня.

Также подчеркнул, что хотя формат встречи еще не решен, но Порошенко точно пригласят.

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