Порошенко пригласят на саммит НАТО
8 июня, 2018, 10:20
Президента Украины Петра Порошенко пригласят в июле на саммит НАТО в Брюссель
Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Интерфакс-Украина.
"Президент Украины будет приглашен на саммит НАТО. Мы пока не решили, в каком формате будет проходить и какой именно будет эта встреча, но его пригласят. Мы уже решили, что проведем встречу партнеров по операции "Решительная поддержка", - сказал Йенс во время пресс-конференции в Брюсселе 8 июня.
Также подчеркнул, что хотя формат встречи еще не решен, но Порошенко точно пригласят.
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