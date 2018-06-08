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IKEA откажется от одноразового пластика


фото: retailplatforma
Сеть магазинов IKEA хочет отказаться от одноразовых пластиковых приборов до 2020 года

Об этом пишет The Guardian.

На прилавках в магазинов IKEA не будет соломинок, стаканчиков, тарелок, пакетов и других одноразовых пластиковых продуктов.

Вместо этого ИКЕА хочет ввести альтернативную посуду. Замену будут производить постепенно, чтобы до августа 2020 года исчез весь пластик, который использует сеть.

IKEA инвестировала в завод по переработке пластика. Так сеть перейдет к более экологичному производству.

 
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