IKEA откажется от одноразового пластика
8 июня, 2018, 16:41
Сеть магазинов IKEA хочет отказаться от одноразовых пластиковых приборов до 2020 года
Об этом пишет The Guardian.
На прилавках в магазинов IKEA не будет соломинок, стаканчиков, тарелок, пакетов и других одноразовых пластиковых продуктов.
Вместо этого ИКЕА хочет ввести альтернативную посуду. Замену будут производить постепенно, чтобы до августа 2020 года исчез весь пластик, который использует сеть.
IKEA инвестировала в завод по переработке пластика. Так сеть перейдет к более экологичному производству.
- Напомним, в Таиланде черный дельфин умер из-за пакетов, застрявших в его желудке.
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