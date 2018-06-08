Боевики "ЛНР" не позволили спецпредставителю ООН посетить украинских заложников
Об этом Мальцер рассказал во время брифинга в украинском кризисном медиа-центре, информирует "Громадське".
В то же время Мальцер отметил, что не смог посетить заложников, удерживаемых на территории "ЛНР".
"Во время моего визита на территории, контролируемые незаконными формированиями, я не смог посетить те места, которые хотел в "ЛНР". Я не смог вообще приватно пообщаться с удерживаемыми, это происходило под давлением и удручающим запугиванием", - отметил он.
Также ему не удалось попасть на территорию аннексированного Крыма.
"Получив разрешение от властей Украины я также пытался согласовать визит в Крым с властями РФ. Россия сказала, что визит должен быть согласован, как визит на национальную территорию России, поэтому я не смог посетить полуостров", - рассказал Мальцер.
Он добавил, что имел доступ ко всем местам лишения свободы на территории Украины, которіе хотел посетить.
- Сейчас на оккупированных территориях остается примерно 100 заложников, около 300 считаются пропавшими без вести.
- 30 мая представители России в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) отказались от переговоров об освобождении украинцев в российских тюрьмах.
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