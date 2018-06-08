Боевики "ЛНР" не позволили спецпредставителю ООН посетить украинских заложников

8 июня, 2018, 17:08

Спецпредставитель ООН по противодействию пыткам Нильс Мальцер в присутствии надзирателей пообщался в СИЗО Донецка с 4 украинскими заложниками

Об этом Мальцер рассказал во время брифинга в украинском кризисном медиа-центре, информирует "Громадське".

В то же время Мальцер отметил, что не смог посетить заложников, удерживаемых на территории "ЛНР".

"Во время моего визита на территории, контролируемые незаконными формированиями, я не смог посетить те места, которые хотел в "ЛНР". Я не смог вообще приватно пообщаться с удерживаемыми, это происходило под давлением и удручающим запугиванием", - отметил он.

Также ему не удалось попасть на территорию аннексированного Крыма.

"Получив разрешение от властей Украины я также пытался согласовать визит в Крым с властями РФ. Россия сказала, что визит должен быть согласован, как визит на национальную территорию России, поэтому я не смог посетить полуостров", - рассказал Мальцер.

Он добавил, что имел доступ ко всем местам лишения свободы на территории Украины, которіе хотел посетить.