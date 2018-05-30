Россияне отказались освобождать украинских заложников, - Геращенко

30 мая, 2018, 18:52

Представители России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе отказались от переговоров по освобождению украинцев в российских тюрьмах

Об этом в Facebook заявила представитель Украины в ТКГ, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко по результатам очередного заседания в Минске.

"Мы еще раз обратились к россиянам с инициативой освободить заключенных украинцев до старта Мундиаля. Позиция россиян феерическая (дословно): Россия - не участник конфликта, поэтому в Минске не может обсуждаться тема освобождения украинцев в российских тюрьмах", - написала она.

При этом представители России в Трехсторонней контактной группе не дали ответа на вопрос, означает ли такой ответ, что РФ отказывается от защиты своих граждан, которые задержаны за преступления против Украины.

"Также украинская сторона настаивает, чтобы представители Красного Креста немедленно получили доступ в тюрьмы ОРДЛО и РФ, к украинским политзаключенным, мы настаивали включить эту норму в заявление гуманитарной группы, но Россия категорически против", - добавила Геращенко.