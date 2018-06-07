В Киеве легковушка сбила велосипедиста
7 июня, 2018, 16:06
В четверг, 7 июня, в Днепровском районе Киева легковой автомобиль Peugeot сбил велосипедиста
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
По предварительной информации, велосипедист выезжал с второстепенной дороги и не уступил дорогу автомобилю.
В результате столкновения велосипедист сломал ногу, его госпитализировали.
- Напомним, ранее в Киеве автомобиль из кортежа сбил велосипедиста, полицейские помешали устроить самосуд.
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