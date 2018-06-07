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В Киеве легковушка сбила велосипедиста

В четверг, 7 июня, в Днепровском районе Киева легковой автомобиль Peugeot сбил велосипедиста

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

По предварительной информации, велосипедист выезжал с второстепенной дороги и не уступил дорогу автомобилю.

В результате столкновения велосипедист сломал ногу, его госпитализировали.

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