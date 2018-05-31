В Киеве автомобиль из кортежа сбил велосипедиста, полицейские помешали устроить самосуд

31 мая, 2018, 22:46

В Киеве, в Дарницком районе произошло ДТП с участием автомобиля сопровождения

Как удалось узнать Вартови.Еспресо, автомобиль из кортежа сбил велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наезда 13-летнего мальчика госпитализировали врачи "скорой" в крайне тяжелом состоянии.

Пока неизвестно, переходил ли пострадавший по зебре согласно правилам дорожного движения, то есть не проезжая на велосипеде по зебре, а ведя его. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Возмущенные местные жители собрались вокруг автомобиля и собирались устроить самосуд, однако пока им мешают это сделать полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.

Полицейские перекрыли полностью проспект Григоренко на перекрестке с улицей Анны Ахматовой в направлении Здолбуновской.