УЕФА показал новый логотип Лиги чемпионов

7 июня, 2018, 16:38

УЕФА осуществил ребрэндинг главного футбольного еврокубкового турнира - Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Уверенно, современно и смело. По-новому элегантный и обогащенный яркими цветами, бренд Лиги чемпионов УЕФА сохраняет позиции, возможно, самого узнаваемого спортивного бренда", - сказал директор одного из трансляторов турнира BT Sport по дизайну Марк Хайд.

УЕФА пересматривает брендинг турниров каждые три года - перед стартом очередного трехлетнего коммерческого цикла реализации телевизионных и спонсорских прав. По сравнению с предыдущими обновлениями, новый дизайн оказался наиболее революционным.

Новый логотип

Старый логотип