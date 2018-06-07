УЕФА показал новый логотип Лиги чемпионов
7 июня, 2018, 16:38
УЕФА осуществил ребрэндинг главного футбольного еврокубкового турнира - Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
"Уверенно, современно и смело. По-новому элегантный и обогащенный яркими цветами, бренд Лиги чемпионов УЕФА сохраняет позиции, возможно, самого узнаваемого спортивного бренда", - сказал директор одного из трансляторов турнира BT Sport по дизайну Марк Хайд.
УЕФА пересматривает брендинг турниров каждые три года - перед стартом очередного трехлетнего коммерческого цикла реализации телевизионных и спонсорских прав. По сравнению с предыдущими обновлениями, новый дизайн оказался наиболее революционным.
Новый логотип
Старый логотип
- Нынешний финале Лиги чемпионов состоялся в Киеве и завершился победой испанского "Реала" над английским "Ливерпулем".
- Дисциплинарный комитет УЕФА отказался наказывать итальянскую "Рому" за то, что ее фаны размахивали на трибунах флагом "ДНР" во время матча Лиги чемпионов.
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