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УЕФА показал новый логотип Лиги чемпионов


фото: giallorossi.net
УЕФА осуществил ребрэндинг главного футбольного еврокубкового турнира - Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Уверенно, современно и смело. По-новому элегантный и обогащенный яркими цветами, бренд Лиги чемпионов УЕФА сохраняет позиции, возможно, самого узнаваемого спортивного бренда", - сказал директор одного из трансляторов турнира BT Sport по дизайну Марк Хайд.

УЕФА пересматривает брендинг турниров каждые три года - перед стартом очередного трехлетнего коммерческого цикла реализации телевизионных и спонсорских прав. По сравнению с предыдущими обновлениями, новый дизайн оказался наиболее революционным.

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Новый логотип

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Старый логотип

 

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