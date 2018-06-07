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УЕФА не наказал "Рому" за флаг "ДНР" на матче Лиги чемпионов


фото: Corriere dello Sport
УЕФА не стал наказывать итальянскую "Рому" за флаг "ДНР" во время матча Лиги чемпионов против "Шахтера"

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Инцидент произошел в Риме во время игры 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ромой" и "Шахтером", в котором итальянцы победили 1:0 и вышли в четвертьфинал. После встречи в сети появилось видео, на котором в секторах фанатов "Ромы" видны флаги так называемой "ДНР".

УЕФА открыл дело о символике террористической организации по настоянию Федерации футбола Украины, однако никаких санкций к нарушителям не применил.

Зато, УЕФА оштрафовал "Рому" на 7 тыс. евро за использование пиротехники, за затягивание времени болбоями итальянцы получили лишь предупреждение.

Также римляне были оштрафованы на 50 тыс. евро за беспорядки во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем" (2:5). Клубу запрещено продавать билеты на два следующих гостевых матча в еврокубках. Запрет на вторую игру является условным, с испытательным сроком на два года.

 

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