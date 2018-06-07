Тренер, который оставил сборную Украины, уже обосновался в московском "Спартаке"
7 июня, 2018, 16:10
Испанский тренер Рауль Рианчо уволился со сборной Украины ради работы в российском клубе
О его назначении сегодня сообщил официальный сайт "Спартака".
Рианчо в "Спартаке" будет ассистентом главного тренера итальянца Массимо Карреры. Вместе с ним в тренерский штаб московского клуба вошел Висенте Гомес, который работал помощником Сергея Реброва в киевском "Динамо". Контракты с обоими специалистами рассчитаны лишь на один сезон.
Рауль Рианчо и Висенте Гомес вошедшего в тренерский штаб #Спартак’а— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 июня 2018 г.
Испанские специалисты будут помогать Массимо Каррере. Трудовой договор рассчитан на сезон — до 31 мая 2019 года.
Подробнее https://t.co/FOyKUxG4yG#Spartak pic.twitter.com/aTBEL6IkTg
- Накануне об отставке Рауля Риачно объявил Андрей Шевченко.
- Риачно два года работал ассистентом главного тренера сборной Украины, а до того два сезона занимал аналогичную должность в киевском "Динамо".
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