Тренер, который оставил сборную Украины, уже обосновался в московском "Спартаке"

7 июня, 2018, 16:10

Испанский тренер Рауль Рианчо уволился со сборной Украины ради работы в российском клубе

О его назначении сегодня сообщил официальный сайт "Спартака".

Рианчо в "Спартаке" будет ассистентом главного тренера итальянца Массимо Карреры. Вместе с ним в тренерский штаб московского клуба вошел Висенте Гомес, который работал помощником Сергея Реброва в киевском "Динамо". Контракты с обоими специалистами рассчитаны лишь на один сезон.

Рауль Рианчо и Висенте Гомес вошедшего в тренерский штаб #Спартак’а



Испанские специалисты будут помогать Массимо Каррере. Трудовой договор рассчитан на сезон — до 31 мая 2019 года.



Подробнее https://t.co/FOyKUxG4yG#Spartak pic.twitter.com/aTBEL6IkTg — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 июня 2018 г.