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Тренер, который оставил сборную Украины, уже обосновался в московском "Спартаке"


фото: UA-Football
Испанский тренер Рауль Рианчо уволился со сборной Украины ради работы в российском клубе

О его назначении сегодня сообщил официальный сайт "Спартака".

Рианчо в "Спартаке" будет ассистентом главного тренера итальянца Массимо Карреры. Вместе с ним в тренерский штаб московского клуба вошел Висенте Гомес, который работал помощником Сергея Реброва в киевском "Динамо". Контракты с обоими специалистами рассчитаны лишь на один сезон.

  • Накануне об отставке Рауля Риачно объявил Андрей Шевченко.
  • Риачно два года работал ассистентом главного тренера сборной Украины, а до того два сезона занимал аналогичную должность в киевском "Динамо".
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