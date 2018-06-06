Шевченко остался без ассистента в сборной Украины
6 июня, 2018, 16:58
Ассистент главного тренера сборной Украины Рауль Рианчо подал в отставку
Об этом заявил главный тренер национальной команды Андрей Шевченко, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.
"Хочу сообщить, что прекратил сотрудничество со сборной Украины один из наших тренеров - Рауль Рианчо. Он покидает команду. Мы очень благодарны Раулю за его работу и желаем успехов в будущем.
Испанский специалист вошел в тренерский штаб сборной Украины в 2016 году. Ранее два года работал ассистентом Сергея Реброва в "Динамо".
- Ранее СМИ сообщали, что Рианчо договорился о сотрудничестве с московским "Спартаком", однако специалист опроверг эту информацию.
- Сборная Украины 31 мая сыграла вничью с командой Марокко, а 3 июня победила Албанию.
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