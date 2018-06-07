Студент из Китая разработал робо-собаку для одиноких людей
Об этом пишет TechNode.
Собака сможет отслеживать жизненные показатели владельца, а при необходимости робот может вызвать скорую помощь или передавать сигнал тревоги родственникам владельца.
В робо-щенка встроенные сенсоры и камеры, которые помогут ему передвигаться, а также датчики прикосновений. В случае, если хозяин устройства будет бить робо-собаку, устройство может ударить человека током в ответ.
У робота встроены датчики для измерения температуры тела человека, NFC-чип для разблокировки умных дверей в квартире и простой искусственный интеллект, позволяющий ему принимать посылки от курьеров.
Высота собаки составляет около 30 сантиметров. По словам студента, на создание прототипа у него ушло около 50 дней, а сам робот был напечатан на 3D-принтере.
ИИ написал однокурсник, однако нейросеть требует серьезных доработок - сейчас Яньмин готовит вторую версию устройства.
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