Студент из Китая разработал робо-собаку для одиноких людей

7 июня, 2018, 10:35

Студент из Китая Кханг Яньмин представил на конференции молодых разработчиков Alibaba роботизированную собаку, предназначенную для одиноких людей

Об этом пишет TechNode.

Собака сможет отслеживать жизненные показатели владельца, а при необходимости робот может вызвать скорую помощь или передавать сигнал тревоги родственникам владельца.

В робо-щенка встроенные сенсоры и камеры, которые помогут ему передвигаться, а также датчики прикосновений. В случае, если хозяин устройства будет бить робо-собаку, устройство может ударить человека током в ответ.

У робота встроены датчики для измерения температуры тела человека, NFC-чип для разблокировки умных дверей в квартире и простой искусственный интеллект, позволяющий ему принимать посылки от курьеров.

Высота собаки составляет около 30 сантиметров. По словам студента, на создание прототипа у него ушло около 50 дней, а сам робот был напечатан на 3D-принтере.

ИИ написал однокурсник, однако нейросеть требует серьезных доработок - сейчас Яньмин готовит вторую версию устройства.

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