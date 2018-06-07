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Студент из Китая разработал робо-собаку для одиноких людей

Студент из Китая Кханг Яньмин представил на конференции молодых разработчиков Alibaba роботизированную собаку, предназначенную для одиноких людей

Об этом пишет TechNode.

Собака сможет отслеживать жизненные показатели владельца, а при необходимости робот может вызвать скорую помощь или передавать сигнал тревоги родственникам владельца.

В робо-щенка встроенные сенсоры и камеры, которые помогут ему передвигаться, а также датчики прикосновений. В случае, если хозяин устройства будет бить робо-собаку, устройство может ударить человека током в ответ.

У робота встроены датчики для измерения температуры тела человека, NFC-чип для разблокировки умных дверей в квартире и простой искусственный интеллект, позволяющий ему принимать посылки от курьеров.

Высота собаки составляет около 30 сантиметров. По словам студента, на создание прототипа у него ушло около 50 дней, а сам робот был напечатан на 3D-принтере.

ИИ написал однокурсник, однако нейросеть требует серьезных доработок - сейчас Яньмин готовит вторую версию устройства.

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