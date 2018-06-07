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Netflix продлил "13 причин почему" на третий сезон. Когда премьера

Стрімінговий сервис Netflix объявил дату премьеры третьего сезона через месяц после выхода последних эпизодов

Компания аннонсировала новые эпизоды на своем YouTube-канале.

Клей - молодой парень, который обнаруживает на пороге своего дома коробку. В ней он находит несколько аудиокассет, записанных Ханной Бейкер. В школе он был влюблен в эту девушку, но так и не смог быть вместе с ней, поскольку она покончила жизнь самоубийством.

Это событие шокировало вcе город, но никто так и не смог узнать, почему молодая девушка решила покинуть этот мир. Именно на подброшенных записях Ханна рассказывает тринадцать настоящих причин, которые подтолкнули ее к самоубийству. Одной из них становится именно Клей.

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Сериал вызвал неоднозначную реакцию у зрителей и критиков. Создателей шоу обвиняли в романтизации самоубийств. В марте актеры сериала записали обращение к зрителям с предупреждением, что чувствительным людям не нужно смотреть сериал в одиночку.

Продолжение сериала выйдет в 2019 году. Подробности сюжеты пока неизвестны.

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