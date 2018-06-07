Netflix продлил "13 причин почему" на третий сезон. Когда премьера
Компания аннонсировала новые эпизоды на своем YouTube-канале.
Клей - молодой парень, который обнаруживает на пороге своего дома коробку. В ней он находит несколько аудиокассет, записанных Ханной Бейкер. В школе он был влюблен в эту девушку, но так и не смог быть вместе с ней, поскольку она покончила жизнь самоубийством.
Это событие шокировало вcе город, но никто так и не смог узнать, почему молодая девушка решила покинуть этот мир. Именно на подброшенных записях Ханна рассказывает тринадцать настоящих причин, которые подтолкнули ее к самоубийству. Одной из них становится именно Клей.
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Сериал вызвал неоднозначную реакцию у зрителей и критиков. Создателей шоу обвиняли в романтизации самоубийств. В марте актеры сериала записали обращение к зрителям с предупреждением, что чувствительным людям не нужно смотреть сериал в одиночку.
Продолжение сериала выйдет в 2019 году. Подробности сюжеты пока неизвестны.
- Напомним, американский мультсериал для взрослых "Год и Морти" продолжат и снимут сразу 70 серий для телеканала Cartoon Network.
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