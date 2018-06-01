1 июня, 2018, 17:00

Абсурдная история о проповеднике, телепортация в прошлое для спасения мира и комедийная драма о жизни за решеткой. Какие еще сериалы можно посмотреть этим летом

Еспресо.TV собрали новые сериалы лета, от которых вы не сможете оторваться даже лежа на пляже.

"Страйк" (Strike)

Когда: 1 июня

О чем сериал: Корморан Страйк - ветеран афганской войны. Он решил стать частным детективом и теперь работает в небольшом офисе в Лондоне. В расследованиях он помогает секретарю Робин Эллакотт. Уникальная проницательность и опыт Страйка позволяют ему раскрывать самые трудные дела, которые полиция раскрыть не может.

"Забастовка" - это экранизация криминальной трилогии Джоан Роулинг, написанная ею под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

"Вне" (Pose)

Когда: 3 июня

О чем сериал: Нью-Йорк 80-х годов. Удивительный город, в котором сочетаются серьезность, бизнес и гламур. Здесь устраивает свои вечеринки состоятельная молодежь. Главные герои Стэн и Питти приезжают в Нью-Йорк, чтобы начать новую жизнь и влиться в местную богемную тусовку.

В сериале "Вне" снялись много героев - ЛГБТК-персонажей. Он претендует стать первым масштабным "трансгендерным мюзиклом" на ТВ.

"Кондор" (Condor)

Когда: 6 июня

О чем сериал: В 1975 году на экраны вышел фильм Сидни Поллака "Три дня кондора", основанный на шпионском триллере Джеймса Грэйди. В 2018-м история получает "второе дыхание", но уже в формате сериала.

В сериале показывают историю о Джо Тернере по прозвищу "Кондор". Он молодой аналитик в секретном подразделении ЦРУ. Одного дня Кондора отправляют за обедом для коллег, и по возвращению он обнаруживает, что все, вместе с девушкой, убиты.

В этот день на работе не было лишь одного коллеги. Кондор идет к нему, чтобы рассказать об убийстве. Да и он оказывается мертвым. Тернер понимает, что кто-то хочет устранить свидетелей и он может быть следующим.

"Оранжевый - хит сезона"

Когда: 8 июня

О чем сериал: "Оранжевый - хит сезона" основан на автобиографической книге американской писательницы Пайпер Керман.

Это комедийно-драматический сериал, который рассказывает о нелегкой жизни в тюрьме.

Главная героиня - Пайпер Чепман. Она живет в Коннектикуте, и наслаждается своей жизнью: она удачно вышла замуж, имеет хороших друзей, и в бизнесе много перспектив.

И однажды ее настигает американское правосудие за давнее правонарушение. Она оказалась по ту сторону металлической решетки. Теперь женщине приходится выживать в тяжелых условиях.

"12 обезьян" (12 Monkeys)

Когда: 15 июня

О чем сериал: 2043 год. Почти 30 лет назад большая часть населения Земли уничтожена вирусом. Те, кто выжил, вынуждены прятаться под землей.

Правительство решает провести эксперимент, чтобы вернуться назад во времени и предотвратить глобальную катастрофу. Однако технология телепортации до конца не изучена и является опасной.

Чтобы минимизировать риски, ученые решают тестировать все на подопытном. Им становится осужденный за неподчинение властям Джеймс Коул. В случае успеха операции ему обещают скостить срок или даже амнистировать.

В задачи Коула входит найти источник вируса и добыть образец. Коулу нечего терять и он отправляется в далекий 2013 год.

"Проповедник" (Preacher)

Когда: 24 июня

О чем сериал: Сериал "Проповедник" снят по комиксу. Это адаптация абсурдной истории о проповеднике Джесси Кастере.

Обычный парень из Техаса с темным прошлым решает выполнить обещание, которое дал отцу в детстве и посвятить свою жизнь служению Богу.

Кастер становится обладателем мистической силы - Генезиса, которая по мощности может конкурировать с самим Всевышним. Джесси приходит к выводу, что теперь он сам может решать судьбу людей без молитв и проповедей.

Однако на Генезиса начинает охоту пара ангелов. Джесси убегает, и ангелы начинают тщательные поиски, чтобы его вернуть.

"Блеск" (Glow)

Когда: 29 июня

О чем сериал: События в сериале "Блеск" разворачиваются в 80-х, а в центре внимания - Рут Уайлдер. Девушка хочет стать актрисой, но на кастингах ей не удается хорошо себя проявить. В кармане почти не осталось денег, и поэтому ее мечта оказывается под угрозой.

Последний шанс Рут - кастинг на телевизионное шоу. Продюсер Сэм Сильвиа готовится выпустить проект о женщинах-реслерах, ему нужны яркие типажи, новые лица и настоящие эмоции. Участницам нужно не просто играть, а жить своими образами.

Чтобы завлечь зрителя, авторы придумывают напряженный сюжет, полный страстей и эмоций. Рут чувствует себя так, словно нашла себя.

"Острые предметы" (Sharp Objects)

Когда: 8 июля

О чем сериал: "Острые предметы" сняли по одноименному произведению Гиллиан Флинн. Главная героиня Камилла Прикер работает репортером в небольшом издательстве. Она мечтает о большой карьере, а потому берется за любую работу.

Однажды ей выпадает миссия отправиться в провинциальный городок, где недавно произошли убийства маленьких девочек. Выясняется, что в этом городе она родилась и выросла, а потому найти общий язык с местными жителями и узнать все детали расследования будет просто.

Камилла узнает о многолетней тайне, и ее разгадка не приносит ничего, кроме неприятных последствий.

"Касл-Рок" (Castle Rock)

Когда: 26 июля

О чем сериал: В основе телесериала не один, а целый цикл громких романов Стивена Кинга, которые рассказывают о детективных и загадочных историях, что происходили в пределах небольшого городка Касл-Рок.

Основная идея телесериала - борьба света и тьмы, разгоревшаяся в небольшом поселке среди мрачных лесов. Детективные истории тесно переплетаются с мистическими и непонятными событиями, происходящими в жизни героев.

Люди, которые не знают истинных причин загадочных явлений, вынуждены столкнуться с ними один на один, побороть собственные страхи и предрассудки и найти истинных виновников преступлений.

"Невинные" (The Innocents)

Когда: 24 августа

О чем сериал: Двое подростков Гарри и Джун любят друг друга, но по определенным причинам не могут быть вместе, поэтому пара решает убежать из дома. Вскоре они выясняют, что у обоих есть дар. Этот секрет их родители хранили в тайне много лет. Теперь же этот дар может освободить силы, которые угрожают разрушить их отношения.

"Джек Райан" (Tom Clancy'S Jack Ryan)

Когда: 31 августа

О сериале: Экранизация серии романов Джона Клэнси, которые рассказывают о сообразительном аналитике ЦРУ по имени Джек Райан. В сериале его играет Джон Красински.

По сюжету, Джек узнает о серии подозрительных банковских переводов, которые постепенно приводят его к лидеру террористов, который готовит массированную атаку на США.

Джек Райан расследует серию подозрительных банковских транзакций, которые приводят его к смертельной игре в Европе и на Ближнем Востоке. Цена за все - предотвращение масштабной террористической операции против США и их союзников.