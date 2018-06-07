Начат прием заявок на участие книжек в конкурсе "Еспресо. Выбор читателей 2018"

7 июня, 2018, 15:37

Телеканал Еспресо объявляет о начале приема заявок на участие художественных книг в премии "Еспресо. Выбор читателей 2018"

Предложения принимаются от издательств в течение июня. Конкурс продлится в три этапа:

1-й этап - формирование длинного списка на основе предложений издательств. Заявки принимаются до 30 июня.

2-й этап - голосование экспертного совета. Каждый эксперт выбирает 3 издания в каждой номинации. В результате голосования в каждой номинации определяются 3 финалиста, которые проходят в третий этап.

3-й этап - голосование читателей в библиотеках по всей Украине. В этом году это более 150 библиотек.

Издательства могут присылать заявки согласно следующих номинаций: взрослая литература (книги, рассчитаны на аудиторию старше 18 лет) и детская литература (книги для детей и подростков).

Чтобы попасть в длинный список, книги должны быть написаны на украинском языке, изданные с 1 июня 2017 по 31 мая 2018 года (подписанные к печати) тираж от 1 тыс. экземпляров. Книги должны быть изданы впервые и распространяться по территории Украины.

Предложения можно присылать, заполнив форму. Количество заявок от одного издательства неограниченное.

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана телеканалом Еспресо. Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках Книжного Арсенала в Киеве. Премия призвана отмечать лучшие литературные новинки года, поддерживать интерес к чтению у украинцев, помогать читателям выбирать интересные книги, помогать издателям находить путь к читателям. Победителей Премии объявят в конце ноября 2018 года в эфире телеканала "Еспресо" и на сайте espreso.tv.

Вопрос к оргкомитету Премии присылайте на book@espreso.tv

Всю информацию о премии прошлого года можно узнать здесь.