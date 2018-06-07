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Керченский мост позволяет значительно увеличить военный контингент России в Крыму, - Турчинов


фото: turchynov.com
На территории оккупированного Крыма Россия создала 22-й армейский корпус и нарастила подразделения Черноморского флота РФ благодаря построению Керченского моста

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает УНИАН.

"На территории оккупированного Крыма создан 22-й армейский корпус, состоялось наращивание военных подразделений Черноморского флота РФ", - заявил секретарь СНБО.

Также Турчинов добавил, что построение Керченского моста позволяет значительно увеличивать военный контингент, расположенный на территории Крыма.

  • Напомним, Керченский мост открылся 15 мая. 16 мая с обеих сторон Керченского пролива открылось автомобильное движение.
  • Министерство инфраструктуры оценивает убытки Украины от строительства Керченского моста в 0,5 млдр грн в год.
  • Кроме того, строительство моста через Керченский пролив вызвало экологическое загрязнение значительной части Украины и нанесло ущерб полуострову Тузла.
  • Решение Арбитражного трибунала по ходатайству о защите суверенных интересов Украины в связи со строительством Россией Керченского моста ожидают в 2019 году.
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