Керченский мост позволяет значительно увеличить военный контингент России в Крыму, - Турчинов

7 июня, 2018, 11:24

На территории оккупированного Крыма Россия создала 22-й армейский корпус и нарастила подразделения Черноморского флота РФ благодаря построению Керченского моста

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает УНИАН.

"На территории оккупированного Крыма создан 22-й армейский корпус, состоялось наращивание военных подразделений Черноморского флота РФ", - заявил секретарь СНБО.

Также Турчинов добавил, что построение Керченского моста позволяет значительно увеличивать военный контингент, расположенный на территории Крыма.