Керченский мост позволяет значительно увеличить военный контингент России в Крыму, - Турчинов
7 июня, 2018, 11:24
На территории оккупированного Крыма Россия создала 22-й армейский корпус и нарастила подразделения Черноморского флота РФ благодаря построению Керченского моста
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает УНИАН.
"На территории оккупированного Крыма создан 22-й армейский корпус, состоялось наращивание военных подразделений Черноморского флота РФ", - заявил секретарь СНБО.
Также Турчинов добавил, что построение Керченского моста позволяет значительно увеличивать военный контингент, расположенный на территории Крыма.
- Напомним, Керченский мост открылся 15 мая. 16 мая с обеих сторон Керченского пролива открылось автомобильное движение.
- Министерство инфраструктуры оценивает убытки Украины от строительства Керченского моста в 0,5 млдр грн в год.
- Кроме того, строительство моста через Керченский пролив вызвало экологическое загрязнение значительной части Украины и нанесло ущерб полуострову Тузла.
- Решение Арбитражного трибунала по ходатайству о защите суверенных интересов Украины в связи со строительством Россией Керченского моста ожидают в 2019 году.
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