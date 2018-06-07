Какая обувь наиболее опасна для здоровья. Исследования ученых

7 июня, 2018, 11:22

Ученые Гарвардского университета провели исследование и выяснили, какую обувь стоит носить, а о какой следует забыть

Об этом пишет The Independent.

Профессор эволюционной биологии человека Дэниел Либерман рассказал, что амортизаторы и воздушные подушки в таких моделях обуви, как кроссовки, вредят здоровью ног. Те амортизаторы, которые должны обеспечивать комфорт при ходьбе и беге, на самом деле ослабляют ноги.

По исследованию гарвардцев, вред может проявиться не сейчас, а через несколько лет.

"Когда вы ходите в обуви, мышцы работают хуже, чем когда во время ходьбы босиком. Мягкие подошвы не дают возможности ногам регулярно "тренироваться", в результате увеличивается риск травм и проблем со здоровьем ног", - сказал Либерман .

Хотя спортивная обувь вредит здоровью, однако исследователь советует отдавать предпочтение ей, а не обуви на каблуках. Последние могут изменить структуру мышц. Также не стоит носить узкую обувь. Она может деформировать стопы.

Либерман рекомендует модели обуви, которые хорошо поддерживают стопу. Лучше всего подойдет простая обувь: например, плоские сандалии, имитирующие босые ноги.

Также стоит часто менять модели обуви, чтобы мышцы ног не расслаблялись.