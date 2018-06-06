Совбез ООН принял заявление относительно обострения на Донбассе

6 июня, 2018, 18:52

Совбез ООН осудил обострение боевых действий на Донбассе с применением запрещенного тяжелого оружия и выразил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Об этом говорится в заявлении председателя Совбеза ООН, сообщает Укринформ.

"Совет Безопасности выражает серьезную обеспокоенность по поводу последнего обострения ситуации в сфере безопасности на востоке Украины", - говорится в документе.

При этом подчеркивается, что это имеет существенное влияние на безопасность гражданского населения.

"Совет Безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно с использованием тяжелого оружия, запрещенного Минскими соглашениями, что повлекло трагические гибели, в том числе среди мирных жителей", - отмечается в заявлении.

Совбез призвал к выполнению обязательств по разоружению и немедленному выводу тяжелого вооружения в соответствии с Минскими соглашениями. Кроме того, подчеркивается необходимость расширить усилия гуманитарной помощи в пострадавших от конфликта регионах. Совет безопасности ООН также выразил полную поддержку Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и призвал все стороны содействовать ее работе.

В последнем пункте Совбез ООН подтвердил "полную поддержку" резолюции 2166 (2014) относительно сбитого авиалайнера рейса MH17.