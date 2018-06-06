Россия подтвердила участие во встрече глав МИД в нормандском формате
6 июня, 2018, 12:32
В МИД России подтвердили готовность к встрече в нормандском формате на уровне министров иностранных дел
Об этом заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин, передает ТАСС.
"Да, встреча запланирована на 11 июня", - сказал Карасин.
Заместитель главы МИД России подчеркнул, что на встрече не будет закрытых тем, в том числе по привлечению миротворцев ООН. При этом Карасин назвал российскую агрессию на Донбассе "украинским кризисом".
"Все темы, которые есть на повестке дня урегулирования украинского кризиса, будут обсуждаться. Закрытых тем нет", - сказал Карасин.
- Напомним, ранее президент России Владимир Путин встретился в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель и выдвинул условие ввода миротворцев ООН на Донбасс: категорический запрет на участие в миротворческой миссии представителям из стран НАТО.
- Россия требует закрепления в нормандском формате "формулы Штайнмайера" об особом статусе ОРДЛО.
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