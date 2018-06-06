 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Россия подтвердила участие во встрече глав МИД в нормандском формате

Григорий Карасин
фото: tass
В МИД России подтвердили готовность к встрече в нормандском формате на уровне министров иностранных дел

Об этом заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин, передает ТАСС.

"Да, встреча запланирована на 11 июня", - сказал Карасин.

Заместитель главы МИД России подчеркнул, что на встрече не будет закрытых тем, в том числе по привлечению миротворцев ООН. При этом Карасин назвал российскую агрессию на Донбассе "украинским кризисом".

"Все темы, которые есть на повестке дня урегулирования украинского кризиса, будут обсуждаться. Закрытых тем нет", - сказал Карасин.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 июня, 2018 среда

больше новостей

6 июня, 2018 среда

5 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать