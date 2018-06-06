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НАТО планирует развернуть новый командный центр в Германии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает от союзников согласия на создание новых командных структур, которые должны базироваться на территории США и Германии

Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, информирует пресс-служба НАТО.

По его словам, это необходимо, чтобы управлять перемещением сил в Атлантике и Европе. Он подчеркнул, что саммит министров обороны стран-членов НАТО, который состоится 7-8 июня, начнется с заседания по укреплению обороны Альянса. Столтенберг ожидает, что министры согласятся увеличить командную структуру на 1200 человек.

По расчетам генсека, командные структуры должны будут базироваться в американском Норфолке (штат Вирджиния), а также в немецком Ульме.

Кроме того, генсек НАТО ожидает, что министры согласятся с инициативой НАТО "Четыре тридцать". Она предполагает, что к 2020 году Альянс будет иметь 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий, а также 30 боевых кораблей, которые будут приведены в боевую готовность в течение 30 дней или меньше.

"Речь идет не о создании или развертывании новых сил. Речь идет о повышении готовности имеющихся сил", - отметил Столтенберг.

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